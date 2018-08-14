Жильцы хотят поменять нерасторопную управляющую компанию на товарищество собственников жилья, но это им пока не удаётся.

Жильцы хотят поменять нерасторопную управляющую компанию на товарищество собственников жилья, но это им пока не удаётся.В редакцию «АиФ - Владимир» обратились жильцы дома №34 на улице Ломако в городе Кольчугино. В мае этого года большинство собственников дома решили изменить способ управления многоквартирного дома (МКД) - создать товарищество собственников недвижимости (ТСН), что и подтвердили протоколом общего собрания собственников.«Оно и понятно: дом 2014 года постройки, с минимальным процентом износа, жильцы продолжают заселяться, большинство собственников молодые (до 40 лет) люди, активные, деятельные. Многим не нравится, что дом обслуживает управляющая компания «Сфера» по неоправданно, на наш взгляд, высокому тарифу в 38,84 руб./м²», - рассказала старшая по дому Галина Кудрина.Навести порядокПо словам Галины Александровны, собственники справедливо недоумевали, почему за такую далеко не маленькую плату в новом доме можно лицезреть кучи мусора в подвале, разбитые стёкла в окнах подвальных помещений. Подъезды на 9-х этажах не убирают, а дымоход от собственной котельной разрушается, да и фундамент здания осыпается. А собственник нежилого помещения площадью 490 м², особо приближённый к учредителям УК, каким-то чудесным образом вдруг оказался освобождённым от оплаты за содержание.«При всём этом дом находится на гарантии у застройщика. УК максимально оттягивает сроки начала текущего ремонта, зато повышает нам, жителям, ежемесячную плату для выполнения этого самого ремонта, - продолжает Галина Александровна. - Мы не понимаем, почему же настолько опытная и авторитетная управляющая компания не может выполнить срочный текущий ремонт по гарантии без дополнительных денежных сборов на это».Жильцы уверены, что дело всё в том, что у УК пассивная позиция относительно их дома. Она игнорирует необходимость текущего ремонта, а выполняет некоторые работы только после «стимулирования» надзорными органами, когда те выносят предписания и привлекают к административной ответственности, после жалоб собственников.Именно поэтому 30 мая этого года собственники зарегистрировали ТСН «Светлое».Будем экономить?Как пояснила Галина Кудрина, инициаторы создания ТСН провели тщательный анализ составляющих платы за содержание общего имущества МКД и предложили собственникам сравнить аппетиты управляющей компании и реальные затраты, которые будет нести ТСН. И, конечно, сравнения оказались не в пользу УК.Так, ТСН предлагает снизить затраты на:обслуживание котельной - на 6713 руб. в месяц,аварийно-диспетчерское обслуживание - на 13524 руб. в месяц,оплату услуг по уборке лестничных клеток и придомовой территории - на 3283 руб. в месяц,ремонтные и хозяйственные расходы - на 3283 руб. в месяц,расчётно-кассовое обслуживание, услуги банка - на 2009 руб. в месяц,обслуживание лифтового хозяйства - на 9408 руб. в месяц.Итого в месяц получается экономии 38 220 руб. Немало, правда?Суд решил...По словам Галины Кудриной, 1 июня вновь созданное ТСН «Светлое» направило в управляющую компанию уведомление с просьбой передать всю техническую документацию на МКД, с тем чтобы начать работу в новом качестве с июля 2018 года. Государственную жилищную инспекцию администрации области также уведомили о решении собственников МКД.«Однако УК всячески оттягивает процедуру передачи документов, прикрываясь всевозможными предлогами, - утверждает Галина Александровна. - Они не желают «отпускать» дом ни при каких обстоятельствах, видимо, слишком лаком этот кусок».Старшая по дому рассказала, что управляющая компания решилась на «радикальный» приём: 28 июня в Кольчугинский городской суд подали иск на инициатора собрания Кудрину Г.А., председателя собрания Левчук С.М. и секретаря собрания Матвееву Ю.В. о признании недействительными решений общего собрания собственников помещений МКД и оформленного по итогу собрания протокола общего собрания № 1 от 24.05.2018.«Причём истцами выступают главный инженер управляющей компании «Сфера», имеющий в собственности квартиру в этом же доме, «неплатящий» собственник за содержание того самого нежилого помещения, особо приближённый к учредителям управляющей компании и «обиженный» гражданин, который горел желанием организовать ТСН в 2016, но потерпел фиаско из-за отсутствия каких-либо организаторских способностей, - продолжает Галина Александровна. - В общем, управляющая компания нажала на все возможные кнопки, чтобы только не лишиться «доходного дома».Рассматривая иск, Кольчугинский городской суд наложил обеспечительные меры в виде «приостановки действия решения общего собрания собственников помещений МКД, расположенного по адресу: г. Кольчугино, ул. Ломако, д. 34 и оформленного по итогу собрания протокола общего собрания собственников помещений о создании товарищества собственников недвижимости в МКД № 34 по ул. Ломако в городе Кольчугино Владимирской области».«У собственников одна надежда, что суд всесторонне изучит аспекты этого дела, особенно в части личностей и мотивов противников создания ТСН, и процесс завершат благоприятно и для жильцов дома, и для дальнейшего будущего ТСН «Светлое»! - подытожила Галина Кудрина.КомпетентноИ.о. гендиректора ООО «Сфера» Александр Козлов:«По всем вопросам жителей к нам приезжали представители Государственной жилищной инспекции и проводили все необходимые проверки.Тариф УК - 33,19 руб./кв.м. приняли на общем собрании собственников МКД в соответствии с постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД и порядка их оказания и выполнения». В этот тариф также входят: обслуживание котельной, страхование ОПО, обслуживание внутреннего и внешнего газопровода, регистрация в Ростехнадзоре. Мы не игнорируем работы по текущему ремонту дома: расходы на него в период с 2015 по 2018 годы составили чуть больше 438 тысяч рублей.А по вопросу разрушающегося дымохода крышной котельной мы обратились к застройщику С. А. Савосько, так как до сих пор действуют гарантийные обязательства. Однако застройщик отказался заменить 8 рядов кирпича, которые разрушаются, и «посоветовал» обращаться на него в суд. Так мы и намерены поступить. С жителей на то, что находится на гарантии, денег мы как не просили, так и не попросим».