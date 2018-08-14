Незаконная свалка. По данным прокуратуры, в Гусь-Хрустальном компания «ВторРесурс» устроила склад ТБО прямо в черте города. Ранее судом было вынесено постановление о закрытии этой свалки. Но, несмотря на запрет, «ВторРесурс» нашла выход из ситуации.

Незаконная свалка. По данным прокуратуры, в Гусь-Хрустальном компания «ВторРесурс» устроила склад ТБО прямо в черте города. Ранее судом было вынесено постановление о закрытии этой свалки. Но, несмотря на запрет, «ВторРесурс» нашла выход из ситуации. Она заключила договор с новой организацией «ПромРесурс» и через нее складировала мусор на том же месте. Гусевский прокурор снова обратился с иском в суд, в нем он потребовал запретить любую деятельность, связанную со складированием отходов и передачей участка в пользование третьим лицам. Иск находится на рассмотрении.