Не смог сдержаться. В Муроме по подозрению в краже задержан таксист. Эта история началась с заявления некоего гражданина, который сообщил, что с его карты украли 45 тысяч рублей.

Не смог сдержаться. В Муроме по подозрению в краже задержан таксист. Эта история началась с заявления некоего гражданина, который сообщил, что с его карты украли 45 тысяч рублей. Пострадавший предположил, что карту потерял в такси. Как выяснилось позднее, на момент поездки мужчина был нетрезв и обратился к водителю за помощью в обналичиванию денег. Таксист помог, а когда потом обнаружил эту самую платежную карту в своем авто, не смог сдержаться и накупил по ней товара на 45 тысяч. Подозреваемый уже раскаялся и вернул все деньги владельцу карты. Но от уголовного преследования его это не спасло.