Трагедия в Генуе. Днем 14 августа здесь обрушился автомобильный мост. Бетонная конструкция рухнула прямо на находившиеся под ней жилые дома. В момент крушения на мосту было много машин. К этой минуте сообщается не менее чем о 35 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Трагедия в Генуе. Днем 14 августа здесь обрушился автомобильный мост. Бетонная конструкция рухнула прямо на находившиеся под ней жилые дома. В момент крушения на мосту было много машин. К этой минуте сообщается не менее чем о 35 погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми возможно еще могут находиться люди. Владимир Путин уже выразил соболезнования президенту Италии.- O, mon Dieu!Огромная многотонная конструкция развалилась у него на глазах. Эти несколько секунд очевидец успел снять на камеру мобильного телефона. Пролет оживленной трассы, длинною более сотни метров рухнул вниз. В этот момент на нем было больше 30 автомобилей, в том числе и грузовики.Часть машин упали с 50-метровой высоты в реку, часть — прямо на жилые дома, которые разрушило до основания бетонными обломками. Уцелела лишь мебель в гостиной.- Tanto morti, tanto morti, — восклицают очевидцы произошедшего, отмечая большое число погибших.Погибших уже больше 30, среди них ребенок. И цифры, похоже, не окончательные. Еще около десяти человек числятся пропавшими без вести. За несколько минут до трагедии по этому же мосту проехал бывший игрок питерского "Зенита" Доминико Кришито."Мы с моей семьей в порядке. Мы проезжали по мосту за 10 минут до разрушения. Это потрясает все чувства. Мы должны сделать что-то, чтобы подобного не происходило, и люди чувствовали себя в безопасности. Мои мысли с жертвами трагедии", — написал потом он в соцсети."Было крушение транспортного узла, который соединяет город с аэропортом. Это участок платной дороги, самый крупный мост Генуи. По нашей информации, россиян на данный момент, по крайней мере, там не было. В генконсульство информации не поступало. Сейчас в связи с непогодой будут происходить эвакуационные работы, и личности будут установлены скорее к вечеру", — поясняет атташе генконсульства России в Генуе Сергей Чернега.Среди груды искареженного металла и остовов машин спасателям удалось найти выживших. 13 человек. В основном у них переломы позвоночника. Их решили доставить в больницы на двух вертолетах. Задача не из простых, учитывая, что условия совсем нелетные.Тяжелые машины бросало из стороны в стороны от ураганных порывов ветра. На севере Италии сейчас проливные дожди с градом, улицы превратились в бурные реки.В некоторых районах сошли сели и затопило дома. Как раз такая нетипичная для Италии погода и могла стать одной из причин обрушения моста. Очевидцы уверяют, что видели, как в опоры попала молния. Впрочем, у тех, кто живет в Генуе, эта версия вызывает много вопросов."Сколько я живу в Генуе, этот мост всегда чинили, всегда латали, ремонтировали всегда. Половина моста была закрыта на ремонт. Никакой молнии! Да и дождя особого такого у нас не было сильного! В Генуе бывают дожди и посильнее", — отмечает россиянка Татьяна Дарчева"Самое страшное, что вчера мы проезжали по этому мосту. Я сделала фото именно того пролета, которого больше нет. В момент, когда это произошло, все люди в торговом центре начали толпиться около мониторов, на котором показывали новости. И, естественно, все начали звонить своим близким. Это страшная трагедия. И я не знаю, что сказать еще", — рассказывает диджей Eva Fiesta, она же Евгения Калинкина.Сама трасса построена еще в 1960-е годы. Разные политические силы давно спорят, что этот жизненно важный для города виадук давно обветшал, и его нужно сносить. Обслуживающая компания уверяет, что как раз занималась укреплением перекрытий, работы были запущены 3 мая и обошлись в 20 миллионов евро."Я пересекал этот мост сотни раз, и как гражданин Италии я сделаю все, чтобы узнать имена и фамилии людей, которые сейчас отвечают или раньше отвечали за сохранность моста. Недопустимо, чтобы люди вот так умирали в Италии", — заявляет вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.А ведь не так давно на окраине Болонии тоже обрушилась часть эстакады: после аварии взорвался бензовоз с химикатами, тогда пострадали 145 человек, двое погибли.Итальянские СМИ считают, что причина обрушений — плачевное состояние виадуков, хотя деньги на их ремонт выделяются регулярно. Насколько качественными были проведенные работы, в Генуе будет выяснять специальная комиссия. Она приступит к работе после окончательного разбора завалов.