Оружейные системы, разработанные в КБ Луч, по своим характеристикам не просто не уступают российским аналогам, но и превосходят их. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов во время визита в киевское конструкторское бюро, сообщает пресс-служба СНБУ.

Оружейные системы, разработанные в КБ "Луч", по своим характеристикам не просто не уступают российским аналогам, но и превосходят их. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов во время визита в киевское конструкторское бюро, сообщает пресс-служба СНБУ. А, например, противотанковые ракетные комплексы "Скиф", "Стугна" или "Корсар" пользуются популярностью на мировом рынке оружия, добавил он.На какие данные опирался Турчинов, когда делал это заявление, сказать сложно. Разработки КБ "Луч" покупает только сама Украина и несколько стран СНГ. Да и разработками их назвать сложно. Часто это просто переделка еще советских образцов.Так, показанная недавно "абсолютно новая" артиллерийская установка "Богдана" очень напоминает обыкновенную советскую пушку "Мста-Б" с другим дульным тормозом и на шасси тягача КрАЗ.Тоже самое можно сказать и о ракетном комплексе, который Турчинов презентовал в январе этого года. Специалисты сразу заметили, что он очень похож на советскую Х-35.