Малообразованный мальчик – так назвал известного блогера Юрия Дудя главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко. Радиожурналисту не понравилось, что интервью с ним все же появилось на Youtube-канале вДудь.

"Малообразованный мальчик" – так назвал известногоблогера Юрия Дудя главный редактор радиостанции "Говорит Москва"Сергей Доренко. Радиожурналисту не понравилось, что интервью с ним все жепоявилось на Youtube-канале "вДудь".Оскорбительными замечаниями в адрес блогера Доренкоотметился сразу после съемок интервью. Главред радиостанции заявил, чторазговор был скучным и сравнил Дудя с "дедом Пропердыкиным из Колхозаимени XXII партсъезда". Журналист писал в соцсетях, что попроситизвестного блогера не публиковать запись их беседы.Однако интервью все же появилось в Сети 14 августа. Доренкоотреагировал бурно. "Не Дудь топ, а я топ! Дудь – малообразованный, непрочитавший ни одной книги мальчик!", – заявил радиоведущий в эфирепрограммы "Полный подъем".Пользователи мнения Доренко не разделяют, большинство поддержалиЮрия. Интервью началось с обсуждения финансовых вопросов. Дудь поинтересовалсяу журналиста, правда ли, что он получает гонорары за свое участие в эфирахполитических ток-шоу на федеральных телеканалах."Я иногда бываю очень заинтересован в эфире, какличность. Мне тогда надо прийти. А бывает, что мне говорят "давай-давай,выручай", – заявил радиоведущий. Но предположение Дудя о гонораре в 30тысяч рублей за один эфир он опроверг – заявив, что за такую сумму и пальцем непошевелит. А Дудь, по мнению Доренко, зарабатывает в месяц около десятимиллионов рублей.Во время интервью также выяснилось, что Сергей Доренкоотносится к президенту Владимиру Путину, как к своему тренеру. "Я скажуему "привет", а он скажет: "Почему ты толстый?". Он всегдатак говорит: "Почему ты себя такраспускаешь?", – вспомнил встречу с президентом журналист.Доренко признался, что как-то поинтересовался у Путина, как томуудается держать себя в такой отличной форме. Российский лидер ответил, чтопомогает только спорт, а вовсе не диеты. И теперь журналист относится к Путинукак к "фитнес-тренеру". А президент, предположил Доренко,воспринимает его как "заблудшего ученика".