Малообразованный мальчик – так назвал известного
блогера Юрия Дудя главный редактор радиостанции Говорит Москва
Сергей Доренко. Радиожурналисту не понравилось, что интервью с ним все же
появилось на Youtube-канале вДудь.
"Малообразованный мальчик" – так назвал известного
блогера Юрия Дудя главный редактор радиостанции "Говорит Москва"
Сергей Доренко. Радиожурналисту не понравилось, что интервью с ним все же
появилось на Youtube-канале "вДудь".
Оскорбительными замечаниями в адрес блогера Доренко
отметился сразу после съемок интервью. Главред радиостанции заявил, что
разговор был скучным и сравнил Дудя с "дедом Пропердыкиным из Колхоза
имени XXII партсъезда". Журналист писал в соцсетях, что попросит
известного блогера не публиковать запись их беседы.
Однако интервью все же появилось в Сети 14 августа. Доренко
отреагировал бурно. "Не Дудь топ, а я топ! Дудь – малообразованный, не
прочитавший ни одной книги мальчик!", – заявил радиоведущий в эфире
программы "Полный подъем".
Пользователи мнения Доренко не разделяют, большинство поддержали
Юрия. Интервью началось с обсуждения финансовых вопросов. Дудь поинтересовался
у журналиста, правда ли, что он получает гонорары за свое участие в эфирах
политических ток-шоу на федеральных телеканалах.
"Я иногда бываю очень заинтересован в эфире, как
личность. Мне тогда надо прийти. А бывает, что мне говорят "давай-давай,
выручай", – заявил радиоведущий. Но предположение Дудя о гонораре в 30
тысяч рублей за один эфир он опроверг – заявив, что за такую сумму и пальцем не
пошевелит. А Дудь, по мнению Доренко, зарабатывает в месяц около десяти
миллионов рублей.
Во время интервью также выяснилось, что Сергей Доренко
относится к президенту Владимиру Путину, как к своему тренеру. "Я скажу
ему "привет", а он скажет: "Почему ты толстый?". Он всегда
так говорит: "Почему ты себя так
распускаешь?", – вспомнил встречу с президентом журналист.
Доренко признался, что как-то поинтересовался у Путина, как тому
удается держать себя в такой отличной форме. Российский лидер ответил, что
помогает только спорт, а вовсе не диеты. И теперь журналист относится к Путину
как к "фитнес-тренеру". А президент, предположил Доренко,
воспринимает его как "заблудшего ученика".