Иск, который подала артистка к мужу, потряс наглостью даже бывалых юристов. И отступать она явно не собирается.

Иск, который подала артистка к мужу, потряс наглостью даже бывалых юристов. И отступать она явно не собирается.65-летняя артистка требует раздела всего совместно нажитого имущества, хотя по бумагам почти все записано на Петросяна. Но ведь нажито было добро в браке!"Я готов отдать, как положено по закону, половину, – предложил супруге юморист. – Можешь забрать все, что хочешь". "Финансовая сторона меня не интересует! – ответила Степаненко. - Предложи сам, а я подумаю".Правда, на половину Степаненко не согласна. "Уйдешь с одной щеткой!", – читается в ее иске между строк. "То имущество, которое по иску должно уйти Елегне Григорьевне, занимает три машинописных листа, – сообщили в Хамовнчиеском суде Москвы. – А то, что по мнению Степаненко, причитает Петросяну, всего несколько строчек".Месть супруги юмористу после 32 лет брака кажется жестокой. Но тому есть объяснение прямо в иске. "Там – такая грязь. Просто ужас!" – заметили в суде.Очевидно, Степаненко считает, что половина ей и так принадлежит по закону. А еще 30 процентов сверх – это "компенсация за моральный ущерб", поскольку артистка очень обижена на мужа и его юную пассию. "Все будет по суду. Как он скажет, так и будет", – цитирует артистку журнал "Тайны звезд".Напомним, что звездам юмора есть, что делить – две квартиры в Сеченовском переулке Москвы, хоромы в 1-м Зачатьевском, жилье в Большом Кондратьевском и на Ростовской набережной, дом поселке Жаворонки, пять машиномест, внедорожник, бесценный антиквариат – картины, скульптуры, редкие книги. Цена этого добра, по оценке экспертов, превышает полтора миллиарда рублей. А еще есть авторские права на монологи и несколько телепередач, придуманных Петросяном. Первое слушание по этому делу намечено на 6 сентября.