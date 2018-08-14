Иск, который подала артистка к мужу, потряс наглостью даже бывалых юристов. И отступать она явно не собирается.

Иск, который подала артистка к мужу, потряс наглостью даже бывалых юристов. И отступать она явно не собирается.65-летняя артистка требует раздела совместного имущества, хотя по бумагам почти все записано на Петросяна. Однако добро было нажито в браке!"Я готов отдать, как положено по закону, половину, – предложил супруге юморист. – Можешь забрать все, что хочешь". "Финансовая сторона меня не интересует! – ответила Степаненко. – Предложи сам, а я подумаю".Правда, на половину Степаненко не согласна. "Уйдешь с одной щеткой!" – читается в ее иске между строк. "То имущество, которое по иску должно уйти Елене Григорьевне, занимает три машинописных листа, – сообщили в Хамовническом суде Москвы. – А то, что по мнению Степаненко, причитается Петросяну, – всего несколько строчек".Месть супруги юмористу после 32 лет брака кажется жестокой, но этому есть объяснение в иске. "Там такая грязь. Просто ужас!" – заметили в суде.Очевидно, Степаненко считает, что половина ей и так принадлежит по закону, а еще 30% – компенсация за моральный ущерб, поскольку она очень обижена на мужа и его юную пассию. "Все будет по суду. Как он скажет, так и будет", – цитирует артистку журнал "Тайны звезд".Звездам юмора есть что делить: две квартиры в Сеченовском переулке Москвы, хоромы в 1-м Зачатьевском, жилье в Большом Кондратьевском и на Ростовской набережной, дом в поселке Жаворонки, пять машино-мест, внедорожник, бесценный антиквариат. Цена этого добра, по оценке экспертов, превышает полтора миллиарда рублей. А еще есть авторские права на монологи и несколько телепередач, придуманных Петросяном. Первое слушание намечено на 6 сентября.