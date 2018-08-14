Певица Рита Дакота переживает болезненный развод. Артистка
пытается справится с горестными мыслями за границей.
Певица Рита Дакота переживает болезненный развод. Артистка
пытается справится с горестными мыслями за границей.
В Instagram-аккаунте близкой подруги Риты появилось
совместное фото с ней. Судя по геолокации, оно сделано в Берлине. Хештеги под
снимком намекают, что девушки собрались на концерт знаменитого американского артиста
Джастина Тимберлейка.
Видимо, Дакота в срочном порядке покинула Россию, чтобы
провести время с близкими и залечить душевные раны хорошей музыкой. Артистке
сейчас приходится весьма непросто.
Правда о том, что ее супруг Влад Соколовский, возможно, изменял
ей с первого дня свадьбы вынудила ее расторгнуть брак и пойти своей дорогой.
Поклонники звездной четы до сих пор не могут поверить, что пары, которая
казалась идеальной, больше нет, сообщает .
Свое мнение по этому поводу решила высказать тетя Влада –
Татьяна Нестерова. Неожиданно для всех родственница певца приняла сторону Дакоты.
"Ситуация, которую нам всем неимоверно сложно
пережить, ситуация, которую невозможно осознать и принять. Сейчас вся сеть
пестрит тем, что наши дети разводятся, что Влад оказался (цитирую)
"кобелиной" (слава Б-гу, хоть не геем, которыми и без того полна вся
наша эстрада.). И я не могу понять и принять этот ажиотаж. Я ни в коем случае
не оправдываю Влада, его поступки и правда отвратительны. Но вы знаете только
одну из двух правд. Да и, в конце-концов, у ребят замечательная семья,
замечательный ребенок... Это же попросту был первый кирпичик, на который можно
было наступить, поморщиться и идти дальше!!! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Татьяна в Instagram . Также необходимо
отметить, что свой пост в микроблоге она начала с того, что считает брак Влада
слишком ранним.