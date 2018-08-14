Певица Рита Дакота переживает болезненный развод. Артистка пытается справится с горестными мыслями за границей.

Певица Рита Дакота переживает болезненный развод. Артисткапытается справится с горестными мыслями за границей.В Instagram-аккаунте близкой подруги Риты появилосьсовместное фото с ней. Судя по геолокации, оно сделано в Берлине. Хештеги подснимком намекают, что девушки собрались на концерт знаменитого американского артистаДжастина Тимберлейка.Видимо, Дакота в срочном порядке покинула Россию, чтобыпровести время с близкими и залечить душевные раны хорошей музыкой. Артисткесейчас приходится весьма непросто.Правда о том, что ее супруг Влад Соколовский, возможно, изменялей с первого дня свадьбы вынудила ее расторгнуть брак и пойти своей дорогой.Поклонники звездной четы до сих пор не могут поверить, что пары, котораяказалась идеальной, больше нет, сообщает .Свое мнение по этому поводу решила высказать тетя Влада –Татьяна Нестерова. Неожиданно для всех родственница певца приняла сторону Дакоты."Ситуация, которую нам всем неимоверно сложнопережить, ситуация, которую невозможно осознать и принять. Сейчас вся сетьпестрит тем, что наши дети разводятся, что Влад оказался (цитирую)"кобелиной" (слава Б-гу, хоть не геем, которыми и без того полна всянаша эстрада.). И я не могу понять и принять этот ажиотаж. Я ни в коем случаене оправдываю Влада, его поступки и правда отвратительны. Но вы знаете толькоодну из двух правд. Да и, в конце-концов, у ребят замечательная семья,замечательный ребенок... Это же попросту был первый кирпичик, на который можнобыло наступить, поморщиться и идти дальше!!! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Татьяна в Instagram . Также необходимоотметить, что свой пост в микроблоге она начала с того, что считает брак Владаслишком ранним.