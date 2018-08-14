Королева шансона на гастроли не только несколько чемоданов платьев и большую группу обслуги, но и собачку, и даже холодильник с особой едой для нее.

Королева шансона на гастролине только несколько чемоданов платьев и большую группу обслуги, но и собачку, и даже холодильник с особой едой для нее.Певица с любимой псиной ней не расстается. "Фрэнки Джуниор-младший обожает тусоваться и путешествовать, – улыбается певица. – Поэтому я всегда вожу его с собой на гастроли. Ведь для собачки самое главное – не нервничать, чтобы всегда была рядом мама. Он всегда спит со мной, а на ручках любит сидеть у помощницы".Режиму йоркширкского терьера певицы и той заботе, которой его окружили,можно только позавидовать. А по капризам и причудам он и вовсе переплюнет иную звезду. Например, ест песик исключительно органическую курятину, которую специально привозят на заказ из Австрии."Американское или французское мясо ему не нравится, не знаю, что туда колют, поэтому возим с собой еду для Фрэнки в специальном холодильнике, в морозилке, – пояснила артистка, – и свежую еду готовим ему на плите каждый день". Как сообщает газета с Успенской на гастроли часто выезжает специально обученный повар, который стряпает завтраки, обеды и ужины для любимого питомца звезды.Многие в стране бы, наверное, хотели бы быть на месте собачки Успенской и питаться по часам здоровой едой из Альп… Но на 14 тысяч рублей пенсии или 36 тысяч зарплаты (средние по стране цифры) особо не разгонишься. Тут бы на сосиски с пельменями хватило, и то слава богу.