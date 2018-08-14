УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Базилевича Анатолия Ремовича...

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Базилевича Анатолия Ремовича, 1957 года рождения, который в марте 2018 года ушел из дома на улице Малышева и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.Приметы: на вид 60-65 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза разного цвета (правый голубого, левый зеленого цвета), волосы седые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 657-65-65; 8 (495) 376-66-66; 8(495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18