УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Васильчука Василия Васильевича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Васильчука Василия Васильевича, 1981 года рождения, уроженца р. Молдавия, местонахождение которого неизвестно с 01 августа 2018 г.Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, темно-русые.Был одет: джинсы синие, кроссовки темные.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 841-80-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79