Компания загрязняет территорию возле городского озера

Компания загрязняет территорию возле городского озераООО «ВторРесурс» складирует свой мусор в центре Гусь-Хрустального.Они устроили незаконную свалку возле городского озера, которое является особо охраняемой природной территорией. Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в начале февраля этого года компания заключила договор аренды с ООО «ПромРесурс».«ВторРесурс» по суду лишили права обращаться отходами. Однако руководство это не остановило. «Фактически деятельность по обращению с отходами прекращалась только во время присутствия на территории судебных приставов-исполнителей», - сообщили в пресс-службе ведомства.Сейчас прокурор снова обратился в суд. Он требует запретить деятельность компании, наложить на ее обязанность по уборке территории и запретить собственнику лесопилки сдавать территорию возле городского озера.