Из жилища задержанного полицейские изъяли оборудование для выращивания конопли, несколько кустов наркосодержащего растения, а также партию марихуаны массой более 240 граммов.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» в конце июля текущего года в ходе проведения оперативных мероприятий задержали на территории города Коврова 31-летнего местного жителя.При личном досмотре оперативники обнаружили у задержанного вещество растительного происхождения, которое по результатом проведенной впоследствии экспертизы является наркотическим средством «марихуана», массой 0,4 грамма.В ходе осмотра жилища ковровчанина полицейские обнаружили и изъяли кусты растения конопля общим весом более двух килограмм, а также партию марихуаны массой 242,5 грамма.Установлено, что наркосодержащие растения были выращены способом «гидрапоники». Сотрудники полиции изъяли специальное оборудование, ящик с пультом для поддержания необходимого температурного режима, термометры.По словам задержанного, запрещенное растение он выращивал для изготовления марихуаны в целях личного потребления. Сейчас эту версию проверяют оперативники. Сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление фактов возможного сбыта ковровчанином наркотических средств.В настоящее время в отношении 31-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение, изготовление наркотических средств). Фигурант находится под подпиской о невыезде.