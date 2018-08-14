Следователи утверждают, что свободный автомобиль и бригада врачей были на базе

Следователи утверждают, что свободный автомобиль и бригада врачей были на базеВ Кольчугино диспетчер скорой помощи не отправила бригаду врачей к умирающему мужчине, который истекал кровью.Инцидент произошел 17 декабря прошлого года. В центральную раойонную больницу позвонил пожилой мужчина и сообщил о тяжелом ранении. Потом следователи выяснили, что пенсионер сам ударил себя ножом из-за сильной депрессии.Фельдшер, которая ответила по телефону, не стала регистрировать вызов, несмотря на серьезное ранение. Она не передала звонок бригаде врачей, которые были на базе.Только через два часа мужчина смог выйти на лестничную клетку и позвать на помощь соседей. Те повторно вызвали врачей. Раненного увезли на скорой в больницу. Там он скончался от потери крови.Так, в отношении диспетчера возбудили уголовное дело за халатность, которая привела к смерти человека.