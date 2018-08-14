Работы приостанавливали из-за требования природоохранной прокуратуры

Работы приостанавливали из-за требования природоохранной прокуратурыВ Костроме в парке Берендеевка продолжаются работы по благоустройству.Как сообщают в пресс-службе городской администрации, специалисты уже установили детскую и спортивную площадки, а также полосы препятствий, силовые тренажеры и скейт-парк. В скором времени рабочие закончат обустройство уличного освещения и газонов, а также асфальтирование дорожек.Напомним, что работы в парке приостановили по требованию природоохранной прокуратуры. Ремонт возобновили только после положительной экспертизы.