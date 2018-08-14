Певица Анна Семенович вынуждена сделать перерыв в работе. Она и ее родные переживают утрату.
Певица Анна Семенович вынуждена сделать перерыв в работе. Она и ее родные переживают утрату.
Семенович опубликовала в своем микроблоге скорбную новость.
Артистка потеряла крестную мать по имени Татьяна. Звезда трогательно рассказала о своем близком
человеке и попросила поклонников поставить в церкви свечу за упокой души. Как и
от чего погибла женщина раздавленная горем звезда не рассказала.
"Сегодня моя семья провожает в последний путь мою крестную
Татьяну 🙏🏼 Она неожиданно ушла из Жизни и это
очень больно. Моя мама дружила с Таней всю свою Жизнь со школы, они были как
сестры и сейчас маме очень трудно. Я хочу побыть рядом с мамой и помочь принять
эту ситуацию 😥 Тетя Таня была замечательным и очень добрым
человеком, она воспитала дочь и внучку, помогала всем вокруг, весь дом был на
ней и она никогда не жаловалась. Она просто любила свою семью, своих друзей и
Жила с улыбкой на лице, даже если было очень сложно🙏🏼
Танечка, летите домой легко и без препятствий. 🙏🏼 Любимые, если
кто-то будет сегодня в Храме, поставьте пожалуйста свечу за упокой души
новопреставленной рабы Божьей Татьяны 🙏🏼🖤😢
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – с горечью написала
звезда.
Фолловеры принесли свои соболезнования любимице и обещали
помолиться за душу Татьяны. "Помяни Господи
словами добрыми в раю небесном и земном", "Анна , ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ, Вашей
крестной , мои соболезнования Вам", "Дорогая Аннушка!Примите мои самые
искренние соболезнования!!!Мое сердце сегодня с вами,и с вашей семьей!Светлая
память вашей крестной!", "Светлая память !", – писали
неравнодушные пользователи микроблога.