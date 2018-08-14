Певица Анна Семенович вынуждена сделать перерыв в работе. Она и ее родные переживают утрату.

Певица Анна Семенович вынуждена сделать перерыв в работе. Она и ее родные переживают утрату.Семенович опубликовала в своем микроблоге скорбную новость.Артистка потеряла крестную мать по имени Татьяна. Звезда трогательно рассказала о своем близкомчеловеке и попросила поклонников поставить в церкви свечу за упокой души. Как иот чего погибла женщина раздавленная горем звезда не рассказала."Сегодня моя семья провожает в последний путь мою крестнуюТатьяну 🙏🏼 Она неожиданно ушла из Жизни и этоочень больно. Моя мама дружила с Таней всю свою Жизнь со школы, они были каксестры и сейчас маме очень трудно. Я хочу побыть рядом с мамой и помочь принятьэту ситуацию 😥 Тетя Таня была замечательным и очень добрымчеловеком, она воспитала дочь и внучку, помогала всем вокруг, весь дом был наней и она никогда не жаловалась. Она просто любила свою семью, своих друзей иЖила с улыбкой на лице, даже если было очень сложно🙏🏼Танечка, летите домой легко и без препятствий. 🙏🏼 Любимые, есликто-то будет сегодня в Храме, поставьте пожалуйста свечу за упокой душиновопреставленной рабы Божьей Татьяны 🙏🏼🖤😢(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – с горечью написалазвезда.Фолловеры принесли свои соболезнования любимице и обещалипомолиться за душу Татьяны. "Помяни Господисловами добрыми в раю небесном и земном", "Анна , ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ, Вашейкрестной , мои соболезнования Вам", "Дорогая Аннушка!Примите мои самыеискренние соболезнования!!!Мое сердце сегодня с вами,и с вашей семьей!Светлаяпамять вашей крестной!", "Светлая память !", – писалинеравнодушные пользователи микроблога.