В американском штате Небраска казнили 60-летнего Кэри Дина Мура. Мужчине ввели яд с опиоидами. Журналисты уточняют, что исполнение смертного приговора преступнику переносили несколько раз. В том числе и потому, что не могли купить компоненты отравляющего вещества.

В американском штате Небраска казнили 60-летнего Кэри Дина Мура. Мужчине ввели яд с опиоидами, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Журналисты уточняют, что исполнение смертного приговора преступнику переносили несколько раз. В том числе и потому, что не могли купить компоненты отравляющего вещества.Это первая казнь в Небраске с 1997 года. В 2015 году "высшую меру" вообще отменили, однако спустя всего один год жители штата провели референдум и решили смертную казнь вернуть. По их мнению, это важный инструмент для обеспечения безопасности и защиты сотрудников тюрем.До заперта в Небраске преступников казнили на электрическом стуле.