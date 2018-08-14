В ходе проведения проверки территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ясенево задержан 36-летний приезжий из ближнего зарубежья по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва.В дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из домов на Вильнюсской улице произойдет взрыв.По указанному адресу незамедлительно были направлены оперативные службы. В ходе проведения проверки территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В результате проверки сотрудники полиции задержали подозреваемого на Вильнюсской улице.Отделением дознания ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8(499)129-75-56