Злоумышленник, работавший грузчиком в одном из павильонов торгового центра, был задержан, когда пытался выйти из здания с денежными средствами...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали 28-летнего приезжего мужчину по подозрению в попытке кражи более 1 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Подозреваемый, работавший грузчиком в одном из павильонов торгового центра, был задержан, когда пытался выйти из здания с денежными средствами. Как было установлено полицейскими, злоумышленник, зная, что в помещении торговой точки хранится выручка, сделал дубликат ключей и проник внутрь. Похищенное изъято.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18