В эфире телеканала Россия 1 обсудили скандал, связанный с высказыванием певицы Лаймы Вайкуле о Крыме. Приглашенный гость предложил выход из сложившейся ситуации.

В эфире телеканала "Россия 1" обсудили скандал, связанный свысказыванием певицы Лаймы Вайкуле о Крыме. Приглашенный гость предложил выходиз сложившейся ситуации.Член Общественного совета при Министерстве обороны России,главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил,что Лайма обязана дать концерт на территории Крыма. Эксперт отмечает, что Вайкулене должна была отвечать на вопросы украинской прессы, а промолчать о том, поедетли она в Крым."Ни о какой дружбе народов речи не идет. Мотив простой– она хочет зарабатывать деньги и в Грузии, и в России, и на Украине. Ее никтоне просил трогать тему Крыма, она могла отмолчаться", – сообщилКоротченко.Общественник уверен, что подобные вопросы никак не связаны сшоу-бизнесом, это высказывание носит политический подтекст. "Если мы, Россия,себя уважаем. Вот такие "цеевропейцы" пусть едут выступать в другиеместа. Мы не должны нашими деньгами подпитывать тех, кто демонстрирует,извините, скрытую русофобию", – отметил Игорь Коротченко.Напомним, Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни закакой гонорар. Она добавила, что для европейцев посещение российскогополуострова якобы находится под запретом. Высказывание звезды вызвало большойобщественный резонанс. В Сети артистку обвинили в лицемерии и попытке угодитьпублике на Украине. К обсуждению присоединились многие российские звезды.Сама же Лайма убеждена, что журналисты "раздулиситуацию". Более того, Вайкуле заявила, что не намерена оправдываться засвои слова.