"11 августа в службу 02 поступило сообщение о краже из магазина, расположенного на Волгоградском проспекте", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции Александра Денисова, прапорщика полиции Михаила Овсянникова и капитана полиции Александра Тятяева медалями "За доблесть в службе"», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.11 августа в службу 02 поступило сообщение о краже из магазина, расположенного на Волгоградском проспекте. Экипажем патрульно-постовой службы полиции, прибывшим на место происшествия, был установлен подозреваемый, который при задержании оказал активное сопротивление и нанес ножевые ранения двум сотрудникам ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы. Полицейские сообщили о нападении в дежурную часть территориального отдела полиции. Получив данную информацию, на место происшествия для оказания помощи в задержании злоумышленника незамедлительно прибыл участковый уполномоченный, который в соответствии с "Законом о полиции" применил в отношении нападавшего табельное оружие. Рискуя жизнью, стражи порядка задержали правонарушителя.«Благодаря профессиональным действиям сотрудников никто из числа посетителей магазина и очевидцев происшествия не пострадал», - отметила Ирина Волк.В результате нападения один из полицейских, с резаной раной переносицы с повреждением слёзного мешка, после оказания медицинской помощи продолжил лечение амбулаторно, а второй - с колото-резаным ранением шеи, был госпитализирован в реанимационное отделение медучреждения.