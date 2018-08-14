Жертвами обрушения моста Моранди под Генуей могли стать три десятка человек. Об этом заявил глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини. 13 человек получили ранения, девять из них находятся в тяжелом состоянии. Минимум десять человек пока числятся пропавшими без вести.

Жертвами обрушения с 45-метровой высоты моста Моранди под Генуей могли стать три десятка человек. Об этом заявил глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини. 13 человек получили ранения, девять из них находятся в тяжелом состоянии, отметил президент области Лигурия Джованни Тоти. Минимум десять человек пока числятся пропавшими без вести.Мост Моранди на трассе А10 под Генуей – аналог Бруклинского моста в Нью-Йорке, отмечает ТАСС. В момент обрушения на 200-метровом участке эстакады находились два десятка автомашин. Завалы моста разбирают спасатели с кинологами и поисковыми собаками.Пока подтверждена гибель 35 человек, но глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Боррелли ожидает роста числа жертв.Соболезнования итальянскому народу уже выразили президент России Владимир Путин, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск, президент и канцлер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель.По одной из версий, в мост ударила молния, после чего он обрушился. Мост через реку Полцевера был введен в эксплуатацию в 1968 году. Последний раз мост чинили в 2016 году. Но очевидцы утверждают, что после этого на нем вновь образовались двухметровые трещины. Мост был гнилым, считают местные жители.Причиной обрушения стали серьезные недостатки в текущем обслуживании акведука, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. О конкретных ответственных говорить пока рано.Не исключено, что обрушение могло быть связано с текущими ремонтными работами."Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом, — заявил министр транспорта Италии. — Подобные трагедии не должны происходить в такой цивилизованной стране, как Италия. Техобслуживание должно быть приоритетным".На снимкам с места происшествия видна торчащая по краям облома моста арматура.В момент обрушения на мосту, построенном по проекту инженера Рикардо Моранди, находились 35 легковушек и 3 грузовика. При возведении 1182-метрового акведука активно использовал армированный бетон.