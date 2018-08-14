Теперь мужчине грозит штраф до 15 тысяч рублей
Теперь мужчине грозит штраф до 15 тысяч рублей
Во Владимире сотрудники ГИБДД задержали водителя городского автобус №20 без прав.
Инцидент произошел утром в понедельник, 13 августа, около 8 часов. Водителя остановили на 7-м километре трассы М-7. Во время проверки инспекторы выяснили, что у мужчины не открыта категория для работы на общественном транспорте.
Теперь водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей. Кроме того, заплатить может и компания, которая выпустила мужчину на рейс.