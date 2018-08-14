Врезался в автобус с пассажирами на полном ходу. Около 7 утра в Ковровском районе произошло ДТП с участием легковушки и общественного транспорта.

Врезался в автобус с пассажирами на полном ходу. Около 7 утра в Ковровском районе произошло ДТП с участием легковушки и общественного транспорта. Рейсовый автобус двигался по обычному маршруту от посёлка Красный Маяк в сторону деревни Сенинские Дворики, когда в него врезалась отечественная Ваз -2110. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель десятки выехал на встречную полосу. В результате, ВАЗ искарежило но неузнаваемости. Его водитель и еще 2 пассажира легковушки были госпитализированы в больницу. В салоне рейсового автобуса от столкновения пострадали 2 пассажира, но им оказали помощь на месте.Денис Крылов - врио начальника отдела ГИБДД "Ковровский": "По предварительным данным, пострадало 5 человек. Дорожная разметка присутствовала. Также были задействованы наряды МЧС и скорой медицинской помощи. Дети в дорожно-транспортном происшествии не пострадали".