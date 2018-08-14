В сентября стартуют судебные слушания по делу о разводе Евгения Петросяна и его четвертой жены Елены Степаненко. Им предстоит поделить совместно нажитое имущество, стоимость которого оценивается в полтора миллиарда рублей. Дочь юмориста от первого брака Викторина Петросян в процессе участвовать не планирует и ни на что не претендуент.

В сентября стартуют судебные слушания по делу о разводе Евгения Петросяна и его четвертой жены Елены Степаненко. Им предстоит поделить совместно нажитое имущество, стоимость которого оценивается в полтора миллиарда рублей. Дочь юмориста от первого брака Викторина Петросян в процессе участвовать не планирует и ни на что не претендуент.Наследница артиста Викторина Петросянц (так на самом деле звучит фамилия юмориста) большую часть жизни провела в Америке. Организовывала там выставки, а потом открыла собственный бизнес по росписи и продаже русских сувениров и матрешек, выпустила эксклюзивную коллекцию елочных украшений ручной работы, которые продавались в самых модных магазинах Нью-Йорка.Викторина хорошо обеспечена, и поэтому, как говорят, в раздел имущества знаменитого отца и Елены Степаненко вмешиваться не собирается – ей ничего не нужно. Впрочем, они и общаются-то не очень часто, поскольку у отца – гастроли и съемки, у нее – бизнес. "У нас с папой взрослые отношения взрослых людей, – цитирует Викторину газета – "Поздравляю, доченька", "С Новым годом, папа",вот, собственно и все". В личную жизнь друг друга мы не лезем".Правда, долгие годы отношения у них были сложными и странными. "Мы не поссорились.Просто сложилась такая ситуация, что Вику муж увез в Америку. А я считали считаю, что дети должны жить рядом с родителями. Мы растим детей для того, чтобы они были неподалеку от нас. Поэтому я был огорчен", – рассказывал журналистам Петросян.Знакомые пары в интервью с Dni.Ru очень просили не вмешивать Викторину в разборки отца и мачехи, не докучать ей звонками и не спрашивать, что она про все это думает. Мол, она и так переживает, поскольку всегда говорила, что Елена Степаненко относится к ней как к родной дочери, а сыновей Викторины Андрея и Марка считает своим внуками. Поэтому все происходящее в далекой Москве кажется для нее странным и непонятным. От мачехи, готовой оставить Петросяна без штанов, Викторина такого не ожидала...