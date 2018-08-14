14.08.2018

2018-08-14 12:40:31

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (29(9630) от 14 августа 2018 года).

ВСЁ ХОРОШО, НО ДОЛЖНО БЫТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ!

В Управлении внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам под руководством начальника УВД по ТиНАО полковника полиции Шамиля Сибанова состоялось расширенное оперативное совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности подразделений за 6 месяцев текущего года. Читайте на странице 2.



ЛУЧШИЕ ДОСТОЙНО ОТМЕЧЕНЫ

На проведённом в УВД по ЮЗАО оперативном совещании личному составу был объявлен приказ министра внутренних дел Российской Федерации о награждении отличившихся сотрудников управления. Подробности читайте на странице 2.



ЕСТЬ АРБАТ, А ЕСТЬ — ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ…

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудниками полиции Управления внутренних дел по Южному административному округу и членами Общественного совета при УВД по ЮАО, при непосредственном участии его председателя Хариса Ильясова, была организована экскурсия в Донской монастырь для воспитанников Центра социальной поддержки семьи и детства «Планета семьи». Читайте на странице 2.



ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ «НАУЧИ РЕБЁНКА ПДД»

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы призывают родителей собственным примером демонстрировать детям безопасное поведение на улицах, во дворах и на дороге. Читайте на странице 2.



НЕ ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ!

Начальнику Управления мобилизационной подготовки и мобилизации ГУ МВД России по г. Москве Александру ДЬЯЧКОВУ исполнилось 70 лет. Читайте на странице 3.



РОДНАЯ СТРАНА, ТЫ МОЖЕШЬ НА НАС ПОЛОЖИТЬСЯ

Пожалуй, эти волнующие слова в полной мере можно считать лейтмотивом состоявшегося празднования 80-летия генерал-майора внутренней службы Юрия Томашева. Подробнее на странице 3.



С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ ШАГАЕМ

В Детском оздоровительном лагере «Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве, организованном на базе Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», для ребятишек постоянно проводятся различные мероприятия: концерты, фестивали, спортивные состязания. Подробности на странице 4.



ДОВЕРЯТЬ, ПОНИМАТЬ, УВАЖАТЬ

У подполковника полиции Максима КОЛОСВЕТОВА, дежурного офицера УИиОС ГУ МВД России по г. Москве, совсем недавно произошло радостное событие — прибавление в семье. Родился сын. Вроде, вполне рядовой факт, если не учитывать, что в семье Колосветовых это уже четвёртый (!) ребёнок. Читайте на странице 5.



ЖДУТ ХОЗЯЙКУ СО СЛУЖБЫ ИРБИС, ЛОРА И КОТ

Дважды победителем городского профессионального конкурса становилась инспектор группы по исполнению административного законодательства ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы старший лейтенант полиции Яна БУДКИНА. Читайте на странице 6.



УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ К ЮБИЛЕЮ УГРОЗЫСКА

Буквально через считанные недели, 5 октября нынешнего года, российскому угрозыску исполнится 100 лет. Подробности читайте на странице 6.



ВАМ ПОД СИЛУ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

Заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Долгов навестил ветерана Великой Отечественной войны майора милиции в отставке Анну Румянцеву. Читайте на странице 7.



АКТУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

В ЮВАО столицы сотрудники окружной службы по делам несовершеннолетних во всех районах на юго-востоке города провели профилактические беседы с родителями на тему безопасного нахождения детей дома и на улицах столицы. Читайте на странице 7.



СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ — ДЕЛО РУК СТАЖЁРА

Во время несения службы на территории одного из открытых досуговых центров, расположенных в Новой Москве, стажёр по должности оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО Александр Романов услышал крики о помощи. Читайте на странице 7.



ЦЕЛЬ РЕЙДА – ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИНВАЛИДОВ

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по САО и руководитель социального проекта «Я помогаю инвалидам» Михаил КАЗАКОВ совместно со специалистами Московского паркинга провели профилактический рейд. Читайте на странице 7.



ПРОКАТИ НАС, ВАНЮША, НА… СКУТЕРЕ

Сотрудниками полиции ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО проведён рейд по выявлению мотоциклистов и скутеристов, нарушающих правила дорожного движения. Читайте на странице 7.



КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ ПОШЁЛ ОТ ПОПУГАЯ

В Пресненском суде столицы оглашён приговор по уголовному делу, которое можно считать одним из самых громких процессов этого лета. Подробности читайте на странице 8.



ВЫПЛАТА СТАЖЁРАМ НАДБАВКИ ЗА РАБОТУ СО СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

Порядок выплаты заработной платы стажёрам регламентирован пунктом 72 Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, утверждённого приказом МВД России от 31 января 2013 года № 65. Продолжение на странице 8.



АНЖЕЛИКА В «МАТРОССКОЙ ТИШИНЕ»

Оговорю заранее: материалы этого дела какого-либо секрета не представляют, поскольку во множестве распространены в интернете — в виде гневных постов в Facebook, блогов в «живом журнале» и даже… вопросов Президенту РФ на прямой линии. Читайте на странице 9.



ОХОТА НА ПЕНСИОНЕРОВ

Свой отпуск всегда провожу дома у мамы. И всякий мой приезд туда традиционно сопровождается лицезрением каких-то новых купленных в моё отсутствие абсолютно ненужных гаджетов, навязанных наивной пожилой женщине ушлыми маркетологами, «поквартирными обходчиками». Продолжение на странице 11.



МИЛЛИОН НА КОНЧИКЕ КРЫСИНОГО ХВОСТА

Поход в ресторан — это всегда приятное событие. Но иногда его могут омрачить неприятные случаи… Читайте на странице 11.



ОЧЕРЕДНОЙ «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»

В последнее время в интернете набирает популярность мошенническая схема с использованием фальшивых подарочных карт. Подробности читайте на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



СУПЕРЗВЕЗДА 60-Х—70-Х ГОДОВ

Евгений Серафимович Ловчев — спартаковец, полузащитник оборонительного плана. Мастер спорта СССР международного класса (1974 г.). Заслуженный мастер спорта России (2004 г.). Быстрый, инициативный, хорошо взаимодействовал с партнёрами. Подробнее на странице 14.



ТАЙНА ОДНОГО ЖИЗНЕСТОЙКОГО ДОМА

Москва — это удивительный город, имеющий потрясающую жизнестойкость. Уж сколько раз столица могла быть стёрта с лица земли: пожары, нашествия ворогов, моровые поветрия. Но каждый раз она возрождалась и становилась только краше. Продолжение на странице 14.



«О ФУТБОЛЕ, КАК ОН ТОГО ЗАСЛУЖИВАЕТ, ЕЩЁ НЕ НАПИСАНО НИ СТРОЧКИ…»

Молодость его уходит в такие спортивные временные дали, что историю восхождения его карьеры нам нужно точно вспомнить, поскольку в ней (этой истории) занимает своё достойное место верный сын России. Выдающийся. Легендарный. Подробности читайте на странице 15.



ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ-БОГАТЫРЬ

(Продолжение. Начало в №№ 23—28)

Вся встревоженная Битца

Задаёт себе вопрос,

Где же мог запропаститься

Самый умный в мире пёс?… Читайте на странице 16.



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