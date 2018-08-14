Известная актриса Мария Шукшина пережила страшное потрясение. Звезда хотела почтить память отца – литератора и режиссера Василия Шукшина, но чуть не погибла.

Известная актриса Мария Шукшина пережила страшноепотрясение. Звезда хотела почтить память отца – литератора и режиссера ВасилияШукшина, но чуть не погибла.Мария любит навещать малую родину своего легендарногородителя. Шукшин родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края. Рядом с восьмиметровым памятником ВасилиюМакаровичу, который стоит на горе Пикет, часто проводятся "Шукшинские чтения".Однажды артистка решила посетить мероприятие, посвященноепамяти ее папы. Тот вечер Мария вспоминает с ужасом. "Меня так атаковали люди,желающие получить автограф, что стали давить меня, естественно, не желая того,но их в свою очередь давили другие люди, оставшиеся на периферии, ностремящиеся также получить автограф", – с содроганием отмечает Шукшина.Возбужденный народ рвался к Марии, все хотели получитьчто-нибудь на память от актрисы. "Мужики снимали рубашки, чтобы я расписалась уних, кому на груди, кому на спине, за неимением бумажек люди протягивали10-рублевки для подписи. Я стала задыхаться. Панкратов-Черный каким-тоневероятным усилием выдернул меня из толпы, и затолкал в машину, и тогда людистали раскачивать машину. Испугалась – это даже не то слово. У меня страх передбольшим скоплением народа остался на всю жизнь", – сообщила актриса в своем Instagram.Теперь Мария старается приезжать на родину отца инкогнито ижелательно ночью. Она очень боится повторения того ужасающего случая. У Шукшинойна всю жизнь осталась боязнь большого скопления людей.