Известная актриса Мария Шукшина пережила страшное
потрясение. Звезда хотела почтить память отца – литератора и режиссера Василия
Шукшина, но чуть не погибла.
Известная актриса Мария Шукшина пережила страшное
потрясение. Звезда хотела почтить память отца – литератора и режиссера Василия
Шукшина, но чуть не погибла.
Мария любит навещать малую родину своего легендарного
родителя. Шукшин родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края. Рядом с восьмиметровым памятником Василию
Макаровичу, который стоит на горе Пикет, часто проводятся "Шукшинские чтения".
Однажды артистка решила посетить мероприятие, посвященное
памяти ее папы. Тот вечер Мария вспоминает с ужасом. "Меня так атаковали люди,
желающие получить автограф, что стали давить меня, естественно, не желая того,
но их в свою очередь давили другие люди, оставшиеся на периферии, но
стремящиеся также получить автограф", – с содроганием отмечает Шукшина.
Возбужденный народ рвался к Марии, все хотели получить
что-нибудь на память от актрисы. "Мужики снимали рубашки, чтобы я расписалась у
них, кому на груди, кому на спине, за неимением бумажек люди протягивали
10-рублевки для подписи. Я стала задыхаться. Панкратов-Черный каким-то
невероятным усилием выдернул меня из толпы, и затолкал в машину, и тогда люди
стали раскачивать машину. Испугалась – это даже не то слово. У меня страх перед
большим скоплением народа остался на всю жизнь", – сообщила актриса в своем Instagram.
Теперь Мария старается приезжать на родину отца инкогнито и
желательно ночью. Она очень боится повторения того ужасающего случая. У Шукшиной
на всю жизнь осталась боязнь большого скопления людей.