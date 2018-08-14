Актриса Анастасия Заворотнюк поздравила телеведущую Леру Кудрявцеву
с рождением наследницы. Звезда пожелала малышке здоровья.
Актриса Анастасия Заворотнюк поздравила телеведущую Леру Кудрявцеву
с рождением наследницы. Звезда пожелала малышке здоровья.
В своем Instagram Анастасия сделала репост фотографии, на
которой Лера держит в руке маленькую розовую ножку своей новорожденной крохи. В комментариях
звезда сериала "Моя прекрасная няня" написала телеведущей несколько теплых
слов.
"Лерочка, поздравляю с рождением долгожданной доченьки! И
пусть снова весь привычный мир перевернется с ног на голову, и в семье появится
новый центр всеобщего внимания, заботы и бесконечной любви, а все остальное
уйдет на второй и третий план. Это счастье, самое настоящее, самое огромное и
бесценное! Здоровья малышке и благополучия всей вашей семье!!! (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поздравила
Заворотнюк.
Фолловеры Насти присоединились к любимице. "Доченька– это счастье! Поздравляю! Молодец,
Лера!!!!!!", "Присоединяюсь к поздравлению! Дети– это самое большое
богатство! И маме, и малышке– крепкого здоровья!", "Ну все прощай маникюрчик
и не до ресничек какое то время", "С рождением дочери! Растите большие и
здоровенькие!"– от всего сердца поздравляли Кудрявцеву
интернет-обыватели.
Напомним, что девочка появилась на свет 13 августа в
подмосковной клинике. По другой версии, она родилась в одной из элитных клиник
Майами. Мама и ее малышка чувствуют себя хорошо. Примечательно, что не так
давно еще находящаяся в положении 47-летняя Кудрявцева успела стать бабушкой – внука ей
подарил ее старший сын – 28-летний Жан Ленюк.