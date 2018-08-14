Актриса Анастасия Заворотнюк поздравила телеведущую Леру Кудрявцеву с рождением наследницы. Звезда пожелала малышке здоровья.

Актриса Анастасия Заворотнюк поздравила телеведущую Леру Кудрявцевус рождением наследницы. Звезда пожелала малышке здоровья.В своем Instagram Анастасия сделала репост фотографии, накоторой Лера держит в руке маленькую розовую ножку своей новорожденной крохи. В комментарияхзвезда сериала "Моя прекрасная няня" написала телеведущей несколько теплыхслов."Лерочка, поздравляю с рождением долгожданной доченьки! Ипусть снова весь привычный мир перевернется с ног на голову, и в семье появитсяновый центр всеобщего внимания, заботы и бесконечной любви, а все остальноеуйдет на второй и третий план. Это счастье, самое настоящее, самое огромное ибесценное! Здоровья малышке и благополучия всей вашей семье!!! (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поздравилаЗаворотнюк.Фолловеры Насти присоединились к любимице. "Доченька– это счастье! Поздравляю! Молодец,Лера!!!!!!", "Присоединяюсь к поздравлению! Дети– это самое большоебогатство! И маме, и малышке– крепкого здоровья!", "Ну все прощай маникюрчики не до ресничек какое то время", "С рождением дочери! Растите большие издоровенькие!"– от всего сердца поздравляли Кудрявцевуинтернет-обыватели.Напомним, что девочка появилась на свет 13 августа вподмосковной клинике. По другой версии, она родилась в одной из элитных клиникМайами. Мама и ее малышка чувствуют себя хорошо. Примечательно, что не такдавно еще находящаяся в положении 47-летняя Кудрявцева успела стать бабушкой – внука ейподарил ее старший сын – 28-летний Жан Ленюк.