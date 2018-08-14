Поставщик тепла не соблюдает температурный режим и заставляет платить за «перетоп»? Жители Ставрово жалуются на работу тепловиков. По итогам прошлого отопительного сезона, ресурсоснабжающая организация за тепло и горячую воду собрала с собственников многоэтажек большую сумму, чем требуется, говорят руководители обслуживающих организаций. Они просят сделать корректировку, но поставщик услуг не намерен что-либо менять. Алексей Дудин продолжит тему.

Поставщик тепла не соблюдает температурный режим и заставляет платить за перетоп? Жители Ставрово жалуются на работу тепловиков. По итогам прошлого отопительного сезона, ресурсоснабжающая организация за тепло и горячую воду собрала с собственников многоэтажек большую сумму, чем требуется, говорят руководители обслуживающих организаций. Они просят сделать корректировку, но поставщик услуг не намерен что-либо менять. Алексей Дудин продолжит тему.(Cобинский район)"Договоры подписывать не будем", - с таким резким заявлением выступают председатели ТСЖ и ТСН в посёлке Ставрово. Ресурсник, подающий жителям Ставрово отопление и горячее водоснабжение, прислал обслуживающим организациям незаполненные приложения к договорам. Это значит, что, если ТСЖ и ТСН в таком виде их подпишут, позднее в незаполненных графах могут появиться любые цифры. И платить за это, конечно, придется собственникам. А прописаны здесь должны быть сведения о показателях горячей воды, режим ее подачи, точка подключения и установленная мощность. И эти бумаги МУП Теплоснабжение называет документами и предлагает подписать.Но вместо этого председатель ТСЖ написал тепловикам претензию. И попросил заполнить пустующие графы. На что получил ответ, который, по словам Андрея Фролова, его удивил.Андрей Фролов, председатель ТСЖ Ставрово-13: "На что нам был ответ, что домысливая, они домысливают, что мы правы, но присылают такой же договор с такими же пустыми приложениями, ничего не указано, ни параметры теплоносителя, ничего, пустые приложения".Для чего обслуживающим организациям прислали договор с множеством неизвестных? И почему тепловики его не переделывают? Эти вопросы так и остались без ответа. Руководитель МУП Теплоснабжение Владимир Назаров проигнорировал с десяток наших телефонных звонков.В прошлом году ТСЖ так и не смогли заключить договор с этой организацией, рассказывает Фролов. Жители платили предприятию напрямую и, как говорят в ТСЖ и ТСН, за горячую воду и отопление явно переплатили. В качестве доказательств предоставляют документы.Так, согласно показателям прибора учёта, 6 марта температура теплоносителя на входе в один из домов была почти 73 градуса. А согласно графику подачи теплоносителя, который, между прочим, подписан инженером МУПа, должна была быть не более 60. Кто заплатил за лишние 13 градусов? И это лишь пример одного дня и одного дома. Домов таких не менее 20, а отопительный сезон длится почти полгода.Делать корректировку ресурсники отказываются. Тепловики ссылаются на то, что тот самый график подачи теплоносителя, который и считается главным аргументом ТСЖ, не является доказательством предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества.Качество теплоснабжения не ограничивается только определением температуры теплоносителя, но характеризуется и иными параметрами (температура в помещении, давление, расходы теплоносителя). Недотоп и перетоп не могут свидетельствовать об отклонении фактической температуры воздуха в жилых помещениях от нормативной; свидетельствовать об этом могут лишь акты, составленные по результатам проверки факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества. Данные акты Вами не представлены.Мы показали эти бумаги руководителю общественной организации ЖКХ-контроль. По словам Альберта Русанена, тот самый график подачи теплоносителя и является основным фактором. Он уверен, претензии ТСЖ и ТСН обоснованы.Альберт Русанен, председатель Правления общественной организации ЖКХ-Контроль: "Этот температурный график не соблюдается, и ещё идёт ссылка, что он не имеет никакого отношения к вам потому, что у нас бездоговорное потребление. На самом деле - нет. Жители оплачивают счета, и, соответственно, теплоснабжающая компания обязана соблюдать температурный режим".Получается, жители действительно переплатили? И самое интересное, что в наступающем отопительном сезоне МУП Теплоснабжение Ставрово предлагает населению и обслуживающим организациям действовать по уже отработанной схеме, присылая договор в котором существенные параметры приобретаемого ресурса не прописаны. Возможно, коммунальщики далеко не по своей лени не заполняют данные приложения, предполагает общественный контроллёр Русанен. Мы просим считать этот материал официальным запросом в жилинспекцию. Жители Ставрова призывают государственный надзорный орган подробно познакомиться с деятельностью ставровского МУП "Теплоснабжение". И дать правовую оценку качеству услуг, которые оказывало это предприятия населению в прошлом отопительном сезоне, а также разобраться по какой причине тепловики не заполняют приложения к договjрам.