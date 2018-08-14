Их распространение запрещено в России

Их распространение запрещено в России36-летнюю жительницу Владимира осудили за продажу средств для похудания, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.Препарат, который распространяла женщина, запрещен для продажи в России и является сильнодействующим. Злоумышленница работала внутри преступной группы. Женщины заказывали большие партии средства. Они отдавали заказы лично или отправляли средства для похудания по почте. Группа работала с мая 2014 по 2017 год.Суд назначил женщине условный срок - 3,5 года.