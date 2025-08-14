× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/14-08-2025-26-letnij-boec-iz-yurev-polskogo-pogib-v-zone-svo.html" target="_blank">26-летний боец из Юрьев-Польского погиб в зоне СВО</a> - Мужчина заключил контракт с Минобороны для участия в СВО в этом году.