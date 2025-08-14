В дни марафона в Санкт-Петербурге пройдут обзорные экскурсии по выставке «Наш авангард».

16 и 17 августа в Русском музее в рамках выставки «Наш авангард» пройдет марафон «Авангардные выходные» — два дня мероприятий, посвященных русскому искусству начала XX века. Проект создан ВТБ и Русским музеем в сотрудничестве с Центром «Зотов».«Авангард — это всегда про свободу творчества и смелые эксперименты. Почти три года назад для банка таким экспериментом стало создание центра конструктивизма "Зотов", с которым мы продолжаем объединять идеи в новые проекты и привлекать других партнеров. В этот раз мы придумали "Авангардные выходные" в Русском музее, где каждый посетитель сможет почувствовать себя художником-авангардистом», — отмечает Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.В дни марафона в Санкт-Петербурге пройдут обзорные экскурсии по выставке «Наш авангард», где специалисты Русского музея расскажут посетителям о том, чем авангардисты отличались от других художников и что такое «чистое искусство». Будут и интерактивные форматы: арт-медиации «Первый шаг русского искусства по пути свободы и чести» и «Заклятие смехом», а также арт-прогулки, где участники разными материалами сделают зарисовки в духе реализма, кубизма и абстракционизма. В программе — лекции, посвященные творчеству Татлина и Родченко, о практическом воплощении идей авангарда.Центр «Зотов» проведет мастер-классы для взрослых и детей, на которых участники познакомятся с важными именами и приемами авангарда и поэкспериментируют с различными материалами, текстурами, цветами и формами.