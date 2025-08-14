Через Владимирскую область проехал беспилотный грузовик. Тестовый проезд автономного транспорта был совершен по маршруту Санкт-Петербург — Казань. Эксперимент прошел по трассе М-11 «Нева»,

Через Владимирскую область проехал беспилотный грузовик. Тестовый проезд автономного транспорта был совершен по маршруту Санкт-Петербург — Казань. Эксперимент прошел по трассе М-11 «Нева», ЦКАДу и М12 «Восток», часть которой проходит через 33 регион. Российская компания Navio (*Навио) сообщает, что дорога у беспилотного грузовика заняла 24 часа, что в 2,5 раза быстрее, чем стандартный рейс с