Август ставит непростые задачи для родителей школьников — к началу учебного года надо купить и канцелярку, и одежду, и обувь. Чтобы поддержать в этом вопросе многодетные, малообеспеченные

Август ставит непростые задачи для родителей школьников — к началу учебного года надо купить и канцелярку, и одежду, и обувь. Чтобы поддержать в этом вопросе многодетные, малообеспеченные семьи, а также помочь детям участников СВО, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, партия «Единая Россия» ежегодно проводит акцию «Собери ребенка в школу». Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей