Во Владимире в Штабе общественной поддержки прошла акция «Собери ребенка в школу» от «Единой России». Школьники из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО и ребята с ОВЗ получили от депутата Госдумы от Владимирской области Алексея Говырина наборы со всем необходимым для учебы.- Акцию «Собери ребенка в школу» партия проводит больше десяти лет. Каждый год участвую в этом добром деле, — написал Алексей Говырин в своем . — И всегда стараюсь не только оказать адресную помощь, но и подарить детям положительные эмоции. И на этот раз для детей провели игры и викторины, а потом за чашкой чая мы тепло пообщались с ребятами и их родителями.С родителями депутат обсудил важные вопросы, которые касаются демографической политики. Мама восьмерых детей Татьяна Чернова подняла тему бесплатного питания для школьников из многодетных семей. Также родители интересовались, откроется ли во Владимире школа №40 к 1 сентября — там сейчас идет ремонт.- Сразу же связался с градоначальником и директором школы №40 во Владимире. Степень готовности школы высокая и День знаний ребята начнут в родных стенах. А что касается льгот по питанию, то отмечу — эта мера поддержки должна предоставляться во всех школах областного центра — независимо от учебного заведения. Для «Единой России» поддержка многодетных семей, внимание к семьям с детьми — приоритет Народной программы партии и нашей фракции в Государственной Думе, — подчеркнул Алексей Говырин.