С 20:00 15 августа до 00:00 17 августа будут перекрыты полосы для движения транспортных средств от д.8 по улице Садовой до д.36 по улице Студеная гора. Об этом предупредили в администрации города. Причиной ограничения является реализация схемы теплоснабжения от котельной ООО “ТКС” и Владимирской ТЭЦ-2. Ранее мы сообщали об ограничение на участке от улицы Гражданской