Во Владимирской области стартовала инициатива по присвоению имен выдающихся лесоводов участкам хвойных деревьев. В честь наших земляков названы уже два таких участка в регионе. Об этом сообщили в Минлесхозе области. Один из первых таких участков назван в честь Василия Ивановича Лягоскина, Заслуженного лесовода РФ, чей труд оставил глубокий след в Ковровском и Владимирском лесничествах, –