14 августа отмечается Медовый Спас. С праздником связаны древние религиозные и народные традиции. Обычно к этому дню с давних пор приносят мёд нового сбора, который освящают в храмах. О

14 августа отмечается Медовый Спас. С праздником связаны древние религиозные и народные традиции. Обычно к этому дню с давних пор приносят мёд нового сбора, который освящают в храмах. О секретах мёда, пчеловодстве и создании собственной пасеки в новом выпуске проекта «Подкаст на Шестом» поговорили с пчеловодом-предпринимателем с 40-летним стажем Андреем Якимовым. Как выбирать и хранить