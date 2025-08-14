На Киргизско-Российском бизнес-форуме подписали около 30 соглашений.

Россия и Киргизия на совместно экономическом форуме на Иссык-Куле подписали порядка 30 соглашений на общую сумму 270 миллионов долларов, сообщил журналистам глава Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков."Сегодняшний седьмой Кыргызско-Российский экономический форум стал крупнейшим за всю историю, который проводил Российско-Кыргызский фонд развития. Было подписано порядка 30 документов на общую сумму 270 миллионов долларов", - заявил глава фонда.По словам Новикова, это соглашения в сфере авиации, энергетики, роботостроения, металлургии и сельского хозяйства."Отличительной особенностью этого форума является то, что впервые …здесь проходит выездная сессия Санкт-Петербургского международного экономического форума. Это еще раз подчеркивает, что международные площадки, авторитетные площадки доверяют Кыргызстану. Они готовы вместе с нами проводить совместные мероприятия, они готовы отправлять представительные делегации. Здесь участвуют больше тысячи человек, около 100 компаний представили свою продукцию в рамках выставки… Уверен, что такие авторитетные площадки, как этот форум, позволят во многом подчеркнуть имидж Кыргызской Республики как надежного партнера для мировых рынков, надежного партнера с точки зрения привлечения инвестиций, с точки зрения вложений в страну", - подчеркнул Новиков.Седьмой Киргизско-Российский бизнес-форум проходит в курортном селе Бостери на побережье киргизского Иссык-Куля. В этом году в нем принимают участие более тысячи делегатов из России, Киргизии и ряда других стран.