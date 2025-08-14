Кольчугинский городской суд Владимирской области исключил из предвыборной гонки кандидата в Совет народных депутатов округа Владислава Рубащенко. Как сообщили в Объединенной пресс-службе

Кольчугинский городской суд Владимирской области исключил из предвыборной гонки кандидата в Совет народных депутатов округа Владислава Рубащенко. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, Рубащенко выдвигался на выборы от КПРФ, но при этом числился членом партии «Единая Россия». Документов о прекращении членства в последней политической силе он суду не предоставил. Закон запрещает выдвижение кандидатов от