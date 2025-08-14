Владимир Кузнецов получил должность худрука Астраханского театра, при этом остался режиссером Владимирского драмтеатра. Информация о новом назначении появилась в официальном сообществе

Владимир Кузнецов получил должность худрука Астраханского театра, при этом остался режиссером Владимирского драмтеатра. Информация о новом назначении появилась в официальном сообществе культурного учреждения Астрахани. Из сообщества в ВК «Астраханский драматический театр» 12 августа, министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева представила коллективу Астраханского драматического театра нового художественного руководителя – Владимира Кузнецова. Важное для театра событие произошло