В первом полугодии 2025 года сельскохозяйственный сектор Владимирской области показал значительный рост. губернатора Александра Авдеева, производство молока увеличилось на 4%, а мяса — на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Такие результаты стали возможны благодаря грамотному планированию и поддержке государства. В этом году аграрии региона приобрели 141 единицу новой сельхозтехники, которую уже активно используют для сбора урожая.По прогнозам, общий урожай зерна превысит 210 тысяч тонн, картофеля — 170 тысяч тонн, а овощей — 60 тысяч тонн. Активно идет заготовка кормов: уже запасено 60% сена и более 85% сенажа от запланированного объёма.Есть успехи и в животноводстве. Поголовье овец и коз выросло на 4,4%, а поголовье свиней — в три раза.Отдельное внимание уделяется птицеводству. Производство яиц увеличилось на 12%. Главный производитель, компания «Владзернопродукт», планирует к 2030 году увеличить выпуск продукции почти на четверть.По словам губернатора, господдержка агропромышленного комплекса остается приоритетом для властей. Это помогает хозяйствам развиваться и гарантирует, что область будет обеспечена собственной качественной продукцией.