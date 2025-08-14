С 15 по 21 августа во Владимирской области пройдет XXIV Межнациональный пленэр юных художников. Он соберет около 400 талантливых детей и подростков из России и других стран. Об этом сообщили в

С 15 по 21 августа во Владимирской области пройдет XXIV Межнациональный пленэр юных художников. Он соберет около 400 талантливых детей и подростков из России и других стран. Об этом сообщили в облправительстве. В рамках пленэра, помимо художественных мастер-классов и конкурсов, пройдут мероприятия, посвященные этнолидерству и патриотическому воспитанию. В нем примут участие юные живописцы, исследователи, этноблогеры