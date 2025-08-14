Бандиты оформляли фиктивные трудовые договоры, регистрировали иностранцев в общежитиях, ставили их на учет.

Во Владимирской области из-за работы ОПГ в Россию попали 2,8 тысячи мигрантов-нелегалов. Обустроиться в стране им помогали 9 преступников. Бандиты оформляли фиктивные трудовые договоры, регистрировали иностранцев в общежитиях, ставили их на учет. Сколько они заработали на таком бизнесе — расскажем в материале vlad.aif.ruУ каждого бандита была своя роль«Канал миграции» во Владимирской области работал с сентября 2022 года по май 2024 года. Организовал работу 34-летний житель Владимира, уроженец Азербайджана к работе он подключил еще 8 «друзей». Три человека искали иностранцев, которым нужна помощь, сам руководитель ОПГ занимался изготовлением подложных документов, а еще пять человек организовывали нелегалам фиктивную прописку в своем жилье.Например, в комнате общежития одной из обвиняемых всего за 1,5 года прописались 90 мигрантов. Отметим, что площадь жилья, в котором было такое количество проживающих, составляет всего 18 квадратных метров.«За одну фиктивную регистрацию клиенты платили организатору группы от 1500 до 3000 рублей, собственники жилья получали 1000 рублей за каждого зарегистрированного иностранца», — уточнили в прокуратуре Владимирской области.Расширение бизнесаПреступное дело 34-летнего обвиняемого процветало, поэтому спустя время за «помощью» к нему начали обращаться не только мигранты. Клиентами ОПГ стали местные бизнесмены. Они через бандитов легализовали своих работников-иностранцев.Для того, чтобы ОПГ не раскрыли — бандиты конспировались. Они подавали документы на регистрацию через МФЦ, обходя отдел по вопросам миграции УМВД. Также личные контакты между соучастниками исключались, все они были строго проинструктированы о недопустимости распространения сведений о совместной преступной деятельности. Однако бандиты все-таки попались.«В настоящее время расследование завершено. уголовное дело в отношении главного фигуранта было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и направлено в суд», — рассказали в СУ СК РФ по Владимирской области.Уголовное дело в отношении остальных восьми соучастников также в ближайшее время будут рассмотрены судом.