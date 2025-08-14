Во Владимире специалисты Центра управления городскими дорогами продолжают обновлять дорожную разметку. В частности во Фрунзенском районе на улицах Красносельской, Юбилейной и Жуковского

Во Владимире специалисты Центра управления городскими дорогами продолжают обновлять дорожную разметку. В частности во Фрунзенском районе на улицах Красносельской, Юбилейной и Жуковского появились белоснежные «зебры». В преддверии нового учебного года особое внимание уделяется обозначению пешеходных переходов и искусственных препятствий рядом со школами. Владислав Леоненко, мастер службы содержания дорог ЦУГД г. Владимира Это разметка подразумевает нанесение