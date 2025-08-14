Прокуратура Владимирской области добилась возврата средств, ошибочно списанных со счета военнослужащего, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 14 августа. В

Прокуратура Владимирской области добилась возврата средств, ошибочно списанных со счета военнослужащего, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 14 августа. В отношении мужчины до его гибели в августе 2024 года велось исполнительное производство по задолженности по автокредиту. После трагедии банк выдал вдове справку об аннулировании долговых обязательств. Однако, несмотря на предоставление этого