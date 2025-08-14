Александр Авдеев встретился с представителями столичной компании «СМ Интернешнл».

Любимое жителями дикое место планируют облагородить и создать там зону отдыха.Со столичным акцентомНа днях губернатор Александр Авдеев встретился с представителями столичной компании «СМ Интернешнл», которая специализируется на услугах по развитию качественной городской среды. В центре внимания проект парковой зоны около Дворца детского (юношеского) творчества в столице области, которую в народе называют садами.Московские урбанисты уже осмотрели территорию, где планируется развернуть новое общественное пространство.«Потенциал у территории во Владимире невероятный. Архитектору есть где развернуться. Для меня, как для урбаниста и строителя, Владимир является колыбелью российской архитектуры, и работа на этом объекте будет для нас огромной ценностью», — поделился своими впечатлениями основатель и руководитель компании ООО «СМ Интернешнл» Пётр Кудрявцев.Перед проектировщиками стоит задача сделать пространство не только красивым, но и максимально функциональным, где можно и с семьёй отдохнуть, и провести деловую встречу.Кандидаты из поднебеснойОднако столичная компания далеко не единственный кандидат, который хотел бы представить свою концепцию преображения парка у ДТЮ. На конкурс предложений благоустройства зелёной зоны владимирские власти планируют привлечь не менее трёх — пяти организаций.Так, в июле там побывали представители КНР. Вместе с мэром Владимира Дмитрием Наумовым и главой региона гости из Поднебесной осмотрели владимирский «оазис», который им, возможно, предстоит превратить в благоустроенную территорию."Dalian Laosa Landscape Environment Design Co., Ltd (далее DLLEDC. — Прим. ред.) — это проектно-исследовательская организация с почти 20-летним опытом, специализирующаяся на ландшафтном и архитектурно-планировочном проектировании. Имеет проектное объединение с известными японскими профильными организациями, а также партнерские отношения с австралийскими дизайнерами", — рассказал губернатор Авдеев.На счету компании разработки ландшафтных проектов многих современных объектов в городе Далянь: отеля-замка «Далянь Ифан», парка Синхай, спортивного парка на реке Маланьхэ и других, а также парка Солнечного острова в Харбине.Кстати, DLLEDC — уже вторая организация из КНР, которая заинтересовалась предложением поучаствовать в создании парка. В конце июня Владимир посетили представители китайской компании Fan-Аsia Environmental Holdings Limited. Эта компания уже 40 лет является одной из лучших в Азии по ландшафтному дизайну. На её счету более пяти тысяч проектов, в том числе гонконгский диснейленд и олимпийский стадион в Шанхае.Большое переселениеСейчас в будущем парке вовсю идет переустройство коммуникаций. До конца года необходимо почистить пруды, а параллельно этому за 6–7 месяцев утвердить концепцию и сделать проект. Примерно в мае 2026 года планируют приступить к благоустройству.Пока думают над вопросом концепции, дирекция особо охраняемых природных территорий нашего региона озадачилась переселением из садов краснокнижных растений области — колокольчика широколиственного и гигантского головача. Новым домом для растений стал парк «Дружба».Вместе с растениями из парка «эвакуировали» и водных обитателей: из трех прудов выудили 17 плотвиц. Анализы показали, что рыбы вполне здоровы, только у некоторых особей из-за состояния воды печень оказалась увеличена. Зато паразитов и прочих заболеваний специалисты не нашли. Поэтому выловленная плотва нашла новое место обитания в Клязьме.Что касается самих прудов, то их уже начали осушать. Как уточнили в администрации Владимира, первый пруд высушили путём разрушения дамбы. Мастер Владимирского филиала ДСУ-3 Олег Солярский рассказал, что делали это поэтапно, чтобы не допустить резкого сброса воды и не нанести ущерб экосистеме. Водоем скоро будут чистить от ила и мусора.Также на территории уже вырубили аварийные деревья, а по периметру установили сплошной забор, но оставили дорогу для проезда спецтехники.Работы в парке будут проходить в три этапа. Первый, начавшийся в прошлом году, включал разработку и обустройство дорог от улицы Пушкарской до Лыбедской магистрали, а также от Октябрьского проспекта до улицы Стрелецкий Мыс.Совсем скоро стартует следующий этап — укрепление берегов прудов. Власти решили провести эту процедуру после того, как инженерные изыскания выявили близкое расположение подземных вод, что приведёт к трёхкратному увеличению площади прудов: верхний пруд вырастет примерно в 3,5 раза, средний — ровно в три, а нижний останется почти таким же.Завершающим этапом работ в парке у ДТЮ станет благоустройство территории. Реконструкцию зеленого объекта планируют начать к лету следующего года и завершить в 2027 году. А чей проект ляжет в основу, оргкомитет и общественность выберут уже этой осенью.