Во Владимирской области с начала 2025 года больше всего требуются продавцы, но самые высокие зарплаты предлагают курьерам – в среднем 152,9 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает hh.ru.В топ-3 самых востребованных профессий вошли продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по продажам, операторы call-центров.Самые высокие зарплаты предлагают курьерам (152,9 тыс. руб.), сварщикам (117,5 тыс. руб.), водителям (102,3 тыс. руб.). При этом операторы call-центров, хоть и востребованы, получают в среднем 47,2 тыс. рублей, что ниже средней зарплаты по региону.