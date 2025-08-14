Утром 14 августа возле Белого дома забили грязевые ключи. На территории здания правительства прорвало трубопровод – из-под земли забил фонтан и мгновенно образовал лужицы на газоне у

Утром 14 августа возле Белого дома забили грязевые ключи. На территории здания правительства прорвало трубопровод – из-под земли забил фонтан и мгновенно образовал лужицы на газоне у административного здания. Информация об этом появилась в телеграмм-канале «Настоящий строитель» около 9 утра. Как пояснили в городской администрации, ссылаясь на «Владимирводоканал» прорыв произошел на вводе сетей холодного водоснабжения.